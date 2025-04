De Raad van State besliste onlangs dat Anthony Dumarey niet benoemd mag worden als burgemeester. Dumarey was de populairste kandidaat van zijn partij die de absolute meerderheid haalde. Toch kreeg hij geen groen licht van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits.

De gouverneur gaf eerder al een negatief advies over zijn benoeming, omdat er nog een gerechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke belangenvermenging. Dumarey vocht die beslissing aan, maar de Raad van State gaf hem ongelijk. Of Anthony Dumarey alsnog een rol krijgt binnen het schepencollege, is voorlopig niet duidelijk.

Romina Vanhooren legt later deze maand de eed af in de gemeenteraad.