Nu Vanhooren burgmeester is, komt er een plaats vrij voor een nieuwe schepen. Anthony Dumarey laat in een bericht op zijn Facebook weten dat hij ook geen schepen zal worden, omdat er binnen de partij daarover geen unanimiteit is. Hij blijft dus zetelen als gewoon gemeenteraadslid. Maar het is vooral een bittere pil om slikken dat hij geen burgemeester kan worden.

"Ik deel het gevoel van heel veel Oudenburgnaren, die bijzonder ontgoocheld zijn dat de verkiezingsuitslag niet gerespecteerd is. Zij hebben mij inderdaad gekozen als burgmeester. Ik kan dat nu jammer genoeg niet waarmaken voor hen. En ja, dan moet een stad uiteraard opnieuw verder bestuurd worden. En ik ga mij daar ook in de toekomst voor inzetten. Ik blijf gemeenteraadslid en zal vanuit die rol er mee over waken dat de drastische koerswijziging, die in de vorige legislatuur werd ingezet, wordt verder gezet. Heel wat mooie projecten zitten in uitvoeringsfase.”