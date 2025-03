De oppositie is niet opgezet met de polarisering die de hele zaak in de stad heeft veroorzaakt. En dat heeft te maken met het verspreiden van onjuiste informatie door de meerderheid, zegt Peter Velle van CD&V. "De enige manier waarop Voor Oudenburg en Open VLD hun geloofwaardigheid kunnen behouden, is door collectief afstand te nemen van wat gebeurd is."