Het is nog maar de vraag hoe het nu verder moet in Oudenburg. Per onmiddellijk is Dumarey niet langer burgemeester. Voorlopig neemt eerste schepen Stefaan Reynaert over.

Na Dumarey kreeg Peter Velle (cd&v+) de meeste voorkeurstemmen op 13 oktober. Maar het is de grootste partij - en dus 'Voor Oudenburg' - die de burgemeester mag leveren. In dat geval zou Romina Vanhooren - ooit al eens burgemeester - de fakkel in theorie opnieuw overnemen. "De gemeenteraad van Oudenburg zal verzocht worden de tweede stemmenkampioen van de grootste lijst voor te dragen als aangewezen burgemeester. Het staat Anthony Dumarey vrij om beroep aan te tekenen bij de Raad van State", zegt Crevits.



Dumarey laat intussen aan onze redactie weten dat hij van plan is om in beroep te gaan tegen de beslissing.