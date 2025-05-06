14°C
Meer­ja­ren­plan Wer­vik: stad gaat komen­de zes jaar 45 mil­joen euro investeren

Wervik gaat de komende zes jaar 45 miljoen euro investeren. Het project Oosthove, een polyvalente zaal met ook een nieuw stadsdomein, is goed voor een kwart van dat budget.

Elf miljoen euro gaat naar het stadsdeel aan de Leie waar vroeger het zwembad was. Ook elders investeert Wervik in de publieke ruimte, goed voor nog eens 15 miljoen euro. Zo wordt Steenakker een levendig stadsplein en komt er een stadsbos. Daarnaast gaan er ook heel wat centen naar de herwaardering van D'Arke als jeugdsite en naar het energiezuiniger maken van stadsgebouwen. Voor een nieuwe brandweerkazerne, voor Wervik en Geluwe samen, is nog geen budget voorzien, maar de kazerne komt er wel.

Nieuws

Wervik heeft plannen voor Oosthove klaar: grootste investering deze legislatuur
De redactie
Gemeenteraadsverkiezingen 2024 Meerjarenplan

