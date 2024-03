Hun komst is zeer belangrijk voor het Europees kweekprogramma waar Bellewaerde Park actief aan deelneemt, in samenwerking met EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).



Het leeuwenverblijf werd vorig jaar volledig vernieuwd. De hekken werden vervangen door natuurlijke barrières zoals water. Daarnaast werden over de verblijven wandelbruggen geïnstalleerd en kan men binnen gluren bij de dieren. Dankzij de aanpassingen aan de verblijven is het steeds mogelijk om de leeuwen te spotten.