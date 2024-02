Even terug in de tijd: in september vorig jaar was Bellewaerde nog in diepe rouw. Ze lieten hun enige leeuw, Aru, inslapen toen bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. Aru liet een groot gat na, ook omdat het leeuwenverblijf onlangs compleet vernieuwd was.



Sinds de dood van Aru is er dus geen leeuw meer in het park. Een zonde voor Bellewaerde, dat een leeuw als mascotte heeft. Maar daar komt nu dus verandering in.