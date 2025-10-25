De Plopsa Run wordt geen klassieke wedstrijd, maar een laagdrempelige social run voor jong en oud. De deelnemers lopen doorheen verschillende delen van het resort, onder meer langs The Ride to Happiness by Tomorrowland, Plopsaland Village en het Studio 100 Theater.

Er zijn drie afstanden voorzien. Kinderen van 4 tot 11 jaar kunnen deelnemen aan de Bumba Kids Run, terwijl jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer.

“Ik ben ontzettend trots op onze eerste social run in Plopsaland Belgium”, zegt Viktor Verhulst. “We zetten ons met veel plezier in voor Make-A-Wish, omdat zij magie brengen aan kinderen die het nodig hebben.”

Ook vader Gert kijkt uit naar het evenement. “De Plopsa Run moet een evenement worden voor iedereen, groot en klein”, klinkt het. “Ik zal het peloton volgen vanuit de bezemwagen en onderweg iedereen aanmoedigen.”