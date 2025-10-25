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De Panne

Door pret­park lopen voor goe­de doel: Plop­sa­land orga­ni­seert eer­ste Plop­sa Run

PLB26 Plopsa Run Medaille Preview 4x3

Plopsaland in De Panne organiseert op zaterdag 7 november voor het eerst de Plopsa Run. Het recreatieve loopevent, een initiatief van Viktor en Gert Verhulst, staat volledig in het teken van Make-A-Wish.

Viktor en Gert Verhulst slaan de handen in elkaar met Plopsaland en Make-A-Wish voor de eerste editie van de Plopsa Run. Dat maakten ze bekend in hun podcast Vik & Gert. Het evenement vindt plaats op zaterdag 7 november in Plopsaland in De Panne.

“We zetten ons met veel plezier in voor Make-A-Wish, omdat zij magie brengen aan kinderen die het nodig hebben”

Viktor Verhulst

Laagdrempelige social run voor jong en oud

De Plopsa Run wordt geen klassieke wedstrijd, maar een laagdrempelige social run voor jong en oud. De deelnemers lopen doorheen verschillende delen van het resort, onder meer langs The Ride to Happiness by Tomorrowland, Plopsaland Village en het Studio 100 Theater.

Er zijn drie afstanden voorzien. Kinderen van 4 tot 11 jaar kunnen deelnemen aan de Bumba Kids Run, terwijl jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer.

“Ik ben ontzettend trots op onze eerste social run in Plopsaland Belgium”, zegt Viktor Verhulst. “We zetten ons met veel plezier in voor Make-A-Wish, omdat zij magie brengen aan kinderen die het nodig hebben.”

Ook vader Gert kijkt uit naar het evenement. “De Plopsa Run moet een evenement worden voor iedereen, groot en klein”, klinkt het. “Ik zal het peloton volgen vanuit de bezemwagen en onderweg iedereen aanmoedigen.”

Vik Gert

© Plopsaland

Opbrengst naar Make-A-Wish

Hoewel het geen competitie wordt, krijgen deelnemers wel een tijdsregistratie. Onderweg is bevoorrading voorzien en elke deelnemer ontvangt na afloop een medaille. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar Make-A-Wish, de organisatie die wensen vervult van kinderen met een ernstige ziekte.

Meer informatie en inschrijven kan via de website van de Plopsa Run.

Redactie
Plopsaland Gert Verhulst

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