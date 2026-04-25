Iedereen kent het sprookje van Doornroosje. Studio 100 herneemt nu de populaire musical. In 2002 maakte het al veel ophef, toen K3 als de feeën letterlijk over het podium zweefden. De nieuwe versie gaat nu nog een stap verder met technologieën die het publiek overdonderen. Gisteren was het de première in het Studio 100 theater in Plopsaland.
De eerste musical dateert van 2002, maar spreekt nu ook een nieuwe generatie aan. In de nieuwe musical worden we van onze sokken geblazen door technologische hoogstandjes.
Julia, Marthe en Hanne: "We zitten in een vast theater waardoor we geluk hebben dat we hier heel veel LED-schermen hebben en van alles van special effects kunnen doen. En dat maakt dat het op dat vlak een heel andere show is."
Doornroosje's ouders
Het koningspaar Manu Van Acker en Free Souffriau speelt de ouders van Doornroosje.
Manu Van Acker en Free Souffriau: "Het is inderdaad niet zomaar een kopie. We hebben met heel veel respect en liefde voor de versie van toen iets nieuws gemaakt. Ik vergelijk het een beetje met een chocomousse. Het is van een heel oud recept van je voorouders, maar als je dat vandaag nog eens maakt, dan is dat nog even lekker."
Bekend publiek
Op de première schuiven heel wat bekende gezichten aan bij wie de spektakelmusical bijzondere herinneringen oproept.
Koen Crucke: "Ik kom natuurlijk nu naar mijn goede vriend Manu kijken. Ook omdat ik zelf de musical zoveel keer gespeeld heb en dat ik die iconische rol van Koning Lodewijk zoveel keer heb mogen spelen.
Red Sebastian: "Ik ben hier zeker voor Manu. Wij zijn die musical vroeger samen gaan bekijken. Ik vind het super full circle dat hij nu zelf in de musical speelt."
James Cooke: "It brings back memories. Iedereen kent die muziek van toen. Iedereen die van musical houdt, kent Doornroosje 1.0."
De musical ‘Doornroosje’ is tot eind augustus te zien in het Studio 100 Theater in Plopsaland De Panne.