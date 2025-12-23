Tijdens zijn verhoor erkende de veertiger dat hij zich al een tijdje aangetrokken voelde tot tienermeisjes. De slachtoffers in Plopsaland waren echter amper vier à vijf jaar oud. Het onderzoek wees uit dat hij ook op andere plaatsen stiekem gefilmd zou hebben.

Peter. D. heeft een IQ van 61 en is dus zwakbegaafd. Het Open Ministerie vroeg om een internering, maar daar ging de rechter vanmorgen niet op in. In het vonnis merkte hij op dat D. over voldoende verstandelijke vermogens beschikte om de feiten wetens en willens te plegen. Volgens de rechter wist de beklaagde bovendien dat zijn daden strafbaar en ontoelaatbaar waren.

Voorwaarden

Uiteindelijk veroordeelde de rechter P.D. tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De beklaagde moet de komende vijf jaar wel een reeks voorwaarden naleven. Zo mag hij geen pretparken of evenementen en concerten gericht op minderjarigen bezoeken. D. moet ook stranden en parken vermijden als daar minderjarigen aanwezig zijn. Daarnaast is hij vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij twintig jaar geen functies uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. Ten slotte kreeg Plopsaland een symbolische schadevergoeding van 1 euro toegewezen.