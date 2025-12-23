2°C
Voy­eur die kin­de­ren film­de in Plop­sa­land, krijgt 18 maan­den cel met uitstel

Fontein

Een 45-jarige man uit Lede is door de correctionele rechtbank van Veurne veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel voor voyeurisme. P.D. filmde stiekem jonge kinderen in Plopsaland De Panne. Het openbaar ministerie had de internering gevorderd.

Peter. D. filmde als trouwe bezoeker van Plopsaland De Panne stiekem schaars geklede spelende kinderen aan de fonteinen op het centrale plein. Hij maakt de beelden met een autosleutel, balpen of zelfs  schoenen waarin een kleine camera zat. Afgelopen zomer liep hij tegen de lamp als een ouder hem opmerkt.

Voyeur
Nieuws

Voyeur die kinderen filmde in Plopsaland, blijft nog twee weken in de cel

Tijdens zijn verhoor erkende de veertiger dat hij zich al een tijdje aangetrokken voelde tot tienermeisjes. De slachtoffers in Plopsaland waren echter amper vier à vijf jaar oud. Het onderzoek wees uit dat hij ook op andere plaatsen stiekem gefilmd zou hebben.  

Peter. D. heeft een IQ van 61 en is dus zwakbegaafd. Het Open Ministerie vroeg om een internering, maar daar ging de rechter vanmorgen niet op in. In het vonnis merkte hij op dat D. over voldoende verstandelijke vermogens beschikte om de feiten wetens en willens te plegen. Volgens de rechter wist de beklaagde bovendien dat zijn daden strafbaar en ontoelaatbaar waren.

Voorwaarden

Uiteindelijk veroordeelde de rechter P.D. tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De beklaagde moet de komende vijf jaar wel een reeks voorwaarden naleven. Zo mag hij geen pretparken of evenementen en concerten gericht op minderjarigen bezoeken. D. moet ook stranden en parken vermijden als daar minderjarigen aanwezig zijn. Daarnaast is hij vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij twintig jaar geen functies uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. Ten slotte kreeg Plopsaland een symbolische schadevergoeding van 1 euro toegewezen.

Redactie
Plopsaland Voyeurisme

