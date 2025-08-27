De Plopsa-voyeur filmde zeker al twee jaar stiekem kleine kinderen. De jongste slachtoffers zijn amper vier en vijf jaar oud. Op zijn computer thuis vindt de politie talloze kinderfoto’s terug. De man zit sinds eind augustus in de gevangenis. Peter. D. (45): “Ik heb enorm veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik wil mij uitgebreid verontschuldigen tegenover de slachtoffers, dit zal nooit meer gebeuren. Ik aanvaard alle hulp.”

Zwakbegaafd

Peter D. heeft een IQ van 61 en is dus zwakbegaafd. Het openbaar ministerie vraagt zijn internering, en volgt daarmee het advies van de gerechtspsychiater. Maar de advocaat van de voyeur mikt op een vrijlating onder strikte voorwaarden, zoals ambulante behandeling en een contactverbod met minderjarigen. “Ik heb het er moeilijk mee om op iemand op basis van lage intelligentie en zwakbegaafdheid onmiddellijk de stap naar internering te zetten. Bovendien weten we allemaal hoe het is met interneringen in België. Dat was al zo het geval toen ik aan de balie kwam, ruim dertig jaar geleden.”

Plopsaland De Panne vraagt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. De veertiger zal hoe dan ook nog de hele kerstvakantie doorbrengen in de gevangenis. Op 6 januari doet de rechter een uitspraak.