Een veertiger uit het Oost-Vlaamse Lede die twee jaar lang stiekem jonge kinderen filmde onder meer in Plopsaland De Panne, blijft nog twee weken in de gevangenis. Op zijn proces vroeg het openbaar ministerie de internering van de voyeur, die zwakbegaafd is. Maar dat vindt zijn advocaat geen goed plan. Hij gaat voor de vrijlating, gekoppeld aan strenge voorwaarden en een ambulante behandeling.
Peter. D. filmde als trouwe bezoeker van Plopsaland De Panne stiekem schaars geklede spelende kinderen aan de fonteinen op het centrale plein. Hij maakt de beelden met een autosleutel, balpen of zelfs schoenen waarin een kleine camera zat. Afgelopen zomer loopt hij tegen de lamp als een ouder hem opmerkt. Rik Demeyer, advocaat voyeur: “Hij spreekt over een ongezonde en onwettige nieuwsgierigheid die geëvolueerd is naar iets wat hij niet meer kon tegenhouden... Die man had toe nu toe een vlekkeloze levenswandel. Een blanco strafregister. Werkt ook, daar was niets op aan te merken. Tot dit verhaal is losgebarsten.”
De Plopsa-voyeur filmde zeker al twee jaar stiekem kleine kinderen. De jongste slachtoffers zijn amper vier en vijf jaar oud. Op zijn computer thuis vindt de politie talloze kinderfoto’s terug. De man zit sinds eind augustus in de gevangenis. Peter. D. (45): “Ik heb enorm veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik wil mij uitgebreid verontschuldigen tegenover de slachtoffers, dit zal nooit meer gebeuren. Ik aanvaard alle hulp.”
Zwakbegaafd
Peter D. heeft een IQ van 61 en is dus zwakbegaafd. Het openbaar ministerie vraagt zijn internering, en volgt daarmee het advies van de gerechtspsychiater. Maar de advocaat van de voyeur mikt op een vrijlating onder strikte voorwaarden, zoals ambulante behandeling en een contactverbod met minderjarigen. “Ik heb het er moeilijk mee om op iemand op basis van lage intelligentie en zwakbegaafdheid onmiddellijk de stap naar internering te zetten. Bovendien weten we allemaal hoe het is met interneringen in België. Dat was al zo het geval toen ik aan de balie kwam, ruim dertig jaar geleden.”
Plopsaland De Panne vraagt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. De veertiger zal hoe dan ook nog de hele kerstvakantie doorbrengen in de gevangenis. Op 6 januari doet de rechter een uitspraak.