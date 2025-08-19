Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een man van 44 uit Lede, in Oost-Vlaanderen, is aangehouden voor voyeurisme. Hij filmde stiekem kinderen in Plopsaland in De Panne. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.
De man werd betrapt door een vader. Hij was midden juli met een verborgen camera in een sleutel kinderen aan het filmen die bij de fonteintjes aan het spelen waren. Stiekem, maar de vader van een van de kinderen vond zijn gedrag toch verdacht en verwittigde een veiligheidsagent, aldus de krant.
Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse, en tijdens een verhoor gaf de man de feiten toe. Hij had een abonnement op Plopsaland en kwam geregeld naar De Panne om er stiekem te filmen. Op zijn computer vond de politie heel wat beelden van kleine kinderen, meestal iets schaarser gekleed, zoals bij de fonteintjes. Daaruit bleek dat hij ook onder kinderrokjes had gefilmd, met een camera in zijn schoen.
Aanhouding verlengd
Naar aanleiding van de feiten vorderde het parket in Veurne een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Die besliste om de Oost-Vlaming aan te houden op verdenking van voyeurisme. Sindsdien verblijft de verdachte in de gevangenis. Op dinsdag 19 augustus werd de aanhouding van de veertiger opnieuw met een maand verlengd.
Reactie Plopsaland
"Op 16 juli deed zich in Plopsaland Belgium een incident voor met een bezoeker die stiekem beelden aan het maken was. Onze medewerkers hebben onmiddellijk alert en kordaat gehandeld en verwittigden ook de politie. Onze medewerkers worden opgeleid om waakzaam te zijn voor opvallende of abnormale situaties en hebben in deze snel en performant gehandeld. We bekijken momenteel volop welke juridische stappen we kunnen zetten en of we ons burgerlijke partij kunnen stellen."
"De veiligheid en het welzijn van zowel onze bezoekers als onze medewerkers is en blijft de hoogste prioriteit. Plopsaland Belgium is een plaats waar gezinnen en vrienden samen onbezorgd kunnen genieten. Dat dit vertrouwen door iemand wordt misbruikt, nemen wij bijzonder ernstig en zullen wij nooit aanvaarden."