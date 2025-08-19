De man werd betrapt door een vader. Hij was midden juli met een verborgen camera in een sleutel kinderen aan het filmen die bij de fonteintjes aan het spelen waren. Stiekem, maar de vader van een van de kinderen vond zijn gedrag toch verdacht en verwittigde een veiligheidsagent, aldus de krant.

Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse, en tijdens een verhoor gaf de man de feiten toe. Hij had een abonnement op Plopsaland en kwam geregeld naar De Panne om er stiekem te filmen. Op zijn computer vond de politie heel wat beelden van kleine kinderen, meestal iets schaarser gekleed, zoals bij de fonteintjes. Daaruit bleek dat hij ook onder kinderrokjes had gefilmd, met een camera in zijn schoen.

