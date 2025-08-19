24°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Pedo­fiel filmt stie­kem kin­de­ren aan waterfon­tein­tjes in Plopsaland

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een man van 44 uit Lede, in Oost-Vlaanderen, is aangehouden voor voyeurisme. Hij filmde stiekem kinderen in Plopsaland in De Panne. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De man werd betrapt door een vader. Hij was midden juli met een verborgen camera in een sleutel kinderen aan het filmen die bij de fonteintjes aan het spelen waren. Stiekem, maar de vader van een van de kinderen vond zijn gedrag toch verdacht en verwittigde een veiligheidsagent, aldus de krant.

Uiteindelijk kwam de politie ter plaatse, en tijdens een verhoor gaf de man de feiten toe. Hij had een abonnement op Plopsaland en kwam geregeld naar De Panne om er stiekem te filmen. Op zijn computer vond de politie heel wat beelden van kleine kinderen, meestal iets schaarser gekleed, zoals bij de fonteintjes. Daaruit bleek dat hij ook onder kinderrokjes had gefilmd, met een camera in zijn schoen.

Aanhouding verlengd

Naar aanleiding van de feiten vorderde het parket in Veurne een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Die besliste om de Oost-Vlaming aan te houden op verdenking van voyeurisme. Sindsdien verblijft de verdachte in de gevangenis. Op dinsdag 19 augustus werd de aanhouding van de veertiger opnieuw met een maand verlengd.

Reactie Plopsaland

"Op 16 juli deed zich in Plopsaland Belgium een incident voor met een bezoeker die stiekem beelden aan het maken was. Onze medewerkers hebben onmiddellijk alert en kordaat gehandeld en verwittigden ook de politie. Onze medewerkers worden opgeleid om waakzaam te zijn voor opvallende of abnormale situaties en hebben in deze snel en performant gehandeld. We bekijken momenteel volop welke juridische stappen we kunnen zetten en of we ons burgerlijke partij kunnen stellen."

"De veiligheid en het welzijn van zowel onze bezoekers als onze medewerkers is en blijft de hoogste prioriteit. Plopsaland Belgium is een plaats waar gezinnen en vrienden samen onbezorgd kunnen genieten. Dat dit vertrouwen door iemand wordt misbruikt, nemen wij bijzonder ernstig en zullen wij nooit aanvaarden."

Redactie
Plopsaland Pedofilie

Meest gelezen

Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim
Kusttram2
Nieuws

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

250822 ZEEBRUGGE Verdachten

Na 100 tips: twee verdachten in Polen opgepakt voor moord in Zeebrugge
Politielint

Straatracers uit West-Vlaanderen vallen politie aan in Nijvel
Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten

Dertig tips over moord in Zeebrugge
moord zeebrugge

Witte mars na moord in Zeebrugge
Tabakswinkel

Daders mislukte overval in Menen blijven in de cel
Grafi

Herdenkingsmonument beklad met graffiti
24°C
Aanmelden