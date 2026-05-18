Veel mensen kiezen tijdens het Pinksterweekend voor een uitstap naar het pretpak. De laatste weken was er heel wat commotie over de Plopsa-files. Het kusttoerisme draait op volle toeren en in De Panne komt Plopsaland daar nog eens bovenop.



Wim Janssens, burgemeester De Panne: "Vandaag wordt één facet uitgerold waarbij het verkeer van op de E40 op momenten van te veel file via Veurne geleid wordt. Dat wordt vandaag weer toegepast en we zien dat er nergens zeer lange files zijn. Er zijn ook geen files op sluipwegen momenteel, omdat er via Google Maps bepaalde wegen zijn afgesloten. Er staan borden dat je er niet in mag, maar de lokale mensen kunnen door."

De ergernis is groot bij wie in de buurt woont van Plopsaland. De mobiliteit in en rond Adinkerke is een complex probleem. Het spreidingsplan is een oplossing op korte termijn.

Wim Janssens, burgemeester De Panne: "Het zal bestaan uit verschillende facetten. We zullen digitaal sturen zodat de mensen de juiste weg naar De Panne of Plopsaland nemen. Bovendien voorzien we investeringen op het openbaar domein door de Vlaamse regering of privaat door Plopsaland en daar zijn al engagementen gegeven. Zo komt er stap voor stap een verbetering."

