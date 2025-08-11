10°C
Prik­kel­ar­me wacht­rij in Plop­sa­land wordt toe­gan­ke­lij­ker voor bezoe­kers met autisme

Pretpark Plopsaland in De Panne discrimineert bezoekers met autisme. Dat oordeelt nu ook het College voor de Rechten van de Mens.

Bezoekers met autisme kunnen voor een prikkelarme wachtrij kiezen, maar niet zonder een begeleider. En dat betekent dat ze niet alleen naar het park kunnen, maar dat ze dus een extra betalende bezoeker nodig hebben.

De Stichting Uit met Autisme diende klacht in en krijgt nu dus gelijk. Het park is zich wel bewust van die ongelijkheid en past vanaf volgend jaar het reglement aan. Vanaf dan kunnen bezoekers met autisme ook zonder begeleider aanschuiven in de prikkelarme rij.

Plopsaland

