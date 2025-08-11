Bezoekers met autisme kunnen voor een prikkelarme wachtrij kiezen, maar niet zonder een begeleider. En dat betekent dat ze niet alleen naar het park kunnen, maar dat ze dus een extra betalende bezoeker nodig hebben.

De Stichting Uit met Autisme diende klacht in en krijgt nu dus gelijk. Het park is zich wel bewust van die ongelijkheid en past vanaf volgend jaar het reglement aan. Vanaf dan kunnen bezoekers met autisme ook zonder begeleider aanschuiven in de prikkelarme rij.