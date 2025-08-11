12°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Dyna­mi­sche ver­keers­bor­den moe­ten Plop­sa­land-files in De Pan­ne beperken

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Sinds vandaag loopt een experiment met dynamische verkeersborden om de drukte naar Plopsaland te spreiden. Vooral verkeer vanuit het binnenland en Frankrijk veroorzaakt vaak files en ongevallen in Adinkerke.

De borden leiden auto's via Veurne, zodat het centrum van Adinkerke wordt ontlast. “Elke dag passen we de borden aan en evalueren we de situatie,” zegt burgemeester Wim Janssens. Plaatselijke wegen tussen Veurne en Adinkerke zijn tijdelijk enkel toegankelijk voor lokaal verkeer. Wie ze als sluipweg gebruikt riskeert onderschept te worden. 

"Een extra brug over de vaart zou veel verhelpen."

Marc Van Zeebroeck, uitbater Café De Verloren Gernoare

Uitbater Marc Van Zeebroeck wijst erop dat het parkeerbeleid van Plopsa ook bijdraagt aan de files. “Een extra brug over de vaart zou veel verhelpen,” zegt hij.

Het experiment duurt negen dagen. De echte test komt volgend weekend, tijdens Halloween, één van de drukste periodes van het jaar.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jenna Lebrun
Verkeer Plopsaland

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

File plopsa

Plopsaland: vanaf zaterdag proefopstelling om verkeersstromen beter te spreiden op E40
Plopsa1

Plopsaland investeert 25 miljoen euro, ook in nieuwe attractie
Strandcabines de panne 2

Opvallend: Plopsaland verhuurt straks ook strandcabines in De Panne
Kezelberg

Gevaarlijk kruispunt Kezelberg nu een pak veiliger: werken klaar
Fontein

Pedofiel filmt stiekem kinderen aan waterfonteintjes in Plopsaland
Rondpunt Plopsaland De Panne

Nieuw parkeerplan moet verkeerschaos bij Plopsaland vermijden: "eerste test op Halloween"
Aanmelden