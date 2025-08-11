Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Sinds vandaag loopt een experiment met dynamische verkeersborden om de drukte naar Plopsaland te spreiden. Vooral verkeer vanuit het binnenland en Frankrijk veroorzaakt vaak files en ongevallen in Adinkerke.
De borden leiden auto's via Veurne, zodat het centrum van Adinkerke wordt ontlast. “Elke dag passen we de borden aan en evalueren we de situatie,” zegt burgemeester Wim Janssens. Plaatselijke wegen tussen Veurne en Adinkerke zijn tijdelijk enkel toegankelijk voor lokaal verkeer. Wie ze als sluipweg gebruikt riskeert onderschept te worden.
"Een extra brug over de vaart zou veel verhelpen."
Uitbater Marc Van Zeebroeck wijst erop dat het parkeerbeleid van Plopsa ook bijdraagt aan de files. “Een extra brug over de vaart zou veel verhelpen,” zegt hij.
Het experiment duurt negen dagen. De echte test komt volgend weekend, tijdens Halloween, één van de drukste periodes van het jaar.