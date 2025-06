De zaterdagopening past in een breder plan om de drempel tot doneren te verlagen. “Zaterdag is voor veel mensen het ideale moment, zeker voor wie voor het eerst doneert,” aldus Verbeecke. Met de campagne “Voor het eerst doneren is leuker met twee” wil het Rode Kruis bovendien nieuwe donoren aanmoedigen om samen te komen.

In het donorcentrum in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk is iedereen welkom, mits afspraak via de website van Rode Kruis-Vlaanderen.