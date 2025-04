De twee kregen de bewoners al vanaf de eerste noot op de dansvloer. Dit is trouwens niet alleen een leuke activiteit. Fauve Cheneau, Huize Ter Walle: "Volgens de week van de valpreventie, waar we ook aan meedoen, is het belangrijk dat we de mensen blijven motiveren om te bewegen. Rust roest, nietwaar? Wij doorbreken een beetje het stereotype."

Ook Henok Dekaezemaker was present. Op Tiktok brengt hij het typetje Georgette tot leven. "Ik ben een vriend van Medaase en ze zeiden: wil je mee naar een rusthuis om daar wat sfeer te brengen. En aangezien ik video's maak over een rusthuis dacht ik: dit is een geweldige plaats. Dus ik moest hier wel zijn. Fantastisch om hier te zijn."