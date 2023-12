Izegem is de winnaar in de categorie van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners. De stad organiseerde een bijenburcht, een zomerse bijenfietstocht die de bijenvriendelijke plekken in de schijnwerpers zet en een bijententoonstelling in de bibliotheek.



Bovendien houdt Izegem rekening met de beestjes in zijn natuurontwikkeling. Een bijenwerkgroep monitort er de soorten en stuurt het beheer van het groen en de plantkeuze aan.