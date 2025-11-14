De gemeenten werden gekozen uit bijna 90 kandidaten. Bijen en andere wilde bestuivers zijn cruciaal voor onze biodiversiteit en voedselproductie. Acties als deze zijn bedoeld om hen te ondersteunen.

Bijenplan

Harelbeke werkt al jaren aan een bijenvriendelijke stad. Sinds 2022 vormt het Bijenplan de basis voor een doordacht natuurbeheer. En met succes: de oppervlakte die slechts één of twee keer per jaar gemaaid wordt, groeide van 24.886 m² in 2019 naar 77.800 m² in 2024, en er komen elk jaar nieuwe bloemrijke zones bij.

Bijenhotels

Met de steun van vzw Constructief houdt de stad bewust bloeiende stroken overeind en wordt er gemaaid op het ritme van de zandbijen. In het Keizerbos kwamen er kleurrijke bloemenranden en natgrasland bij. Zelfs bij de werken aan de bibliotheek werd aan de bijen gedacht: de werf werd tijdelijk stilgelegd om zandbijtjes veilig te laten verhuizen. Harelbeke investeert ook in nestplaatsen: een groot bijenhotel aan de bibliotheek, acht extra insectenhotels en binnenkort een echte bijenburcht.

Wie het resultaat zelf wil ontdekken, kan mee op Bijenfietstocht of deelnemen aan de jaarlijkse Bijenwandeling met imker en gidsen.