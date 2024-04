In onze provincie leven meer dan 200 bijen, sommigen komen zelfs alleen hier voor. Maar de bijen hebben het steeds moeilijker om een geschikt plekje te vinden. En daar wil het West-Vlaams kruisbestuiversplan verandering in brengen. Yannick Verstraete, Regionaal landschap Houtland & Polders: “Het erkent eigenlijk de problematiek en het belang van bijen en insecten. En het wil eigenlijk niet bij de pakken blijven zitten, maar eigenlijk wel de boel doen keren. En ervoor zorgen dat we met z’n allen samen zorgen dat bijen hier terug een plek vinden in West-Vlaanderen.”