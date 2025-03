Tegelijk wil Diependaele ook diplomatiek blijven handelen.

"De Vlaamse regering zet de diplomatieke acties verder. Er wordt een overleg gepland in Rijsel met de Préfet du Nord die de beslissing over milieuvergunningen neemt, en de diplomatieke vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk. De Vlaamse regering begrijpt dat doelstellingen voor hernieuwbare energie moeten gehaald worden en dat daartoe offshore windmolens kunnen ingeplant worden.



Een degelijke afweging van de voor- en nadelen van de inplanting van dergelijke offshore windmolenparkprojecten is echter noodzakelijk. Hierbij is de afstand tot de Vlaamse kust cruciaal. Het Vlaams Gewest betreurt dat het Franse projectvoorstel – het windmolenpark met grootschalige windmolenturbines op een zeer korte afstand van de kust, namelijk 11,4 kilometer – inplant. Het Vlaams Gewest verzoekt in het kader van goed nabuurschap een onderzoek naar alternatieve locaties en om deel te nemen aan dit onderzoek.



Het Vlaams Gewest vraagt een degelijk en kwaliteitsvol onderzoek naar alternatieve locaties op een grotere afstand van de Vlaamse kust en badplaatsen, dat gevolg geeft aan de Vlaamse bezwaren die verbonden zijn aan de huidige voorgestelde zone en locatie", besluit Diependaele.