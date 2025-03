Vlaams minister van economie Matthias Diependale ziet het deels anders. Hij vindt dat we in Vlaanderen zelf onze uitdagingen moeten aanpakken. Maar heeft liever een welvarende dan een arme buur.

Vlaams minister van Economie Matthias Diependaele (N-VA):

"Ik vind in alle eerlijkheid dat we ons blind staren op wat er in Noord-Frankrijk aan het gebeuren is. Dat is een goede zaak. Daar ben ik heilig van overtuigd, dat wij er ook in Vlaanderen economisch zullen van mee profiteren als de regio’s rondom ons groeien. Dat is een goede zaak.

Wat de uitdaging is voor ons is dat de uitdagingen die wij hebben, dat we daar een antwoord op bieden. Dat gaat over ruimte, dat gaat over de arbeidsmarkt, dat gaat over vergunningen, de energieprijzen en de loonkost. Die uitdagingen moeten we aanpakken."