Aanmelden
Nieuws

Mee aan boord van Les Ali­zés: nieuw­ste en groot­ste instal­la­tie­schip van Jan De Nul

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Windenergie zal steeds belangrijker worden, dat zei Vlaams minister van Energie eerder deze week al in ons nieuws. Aan land is de plaats eerder beperkt, maar op zee zijn er nog heel wat mogelijkheden. Eén van de toonaangevende windmolenbouwers is Jan De Nul uit Aalst, dat een speciaal schip heeft laten bouwen. Les Alizés heet het, en wij mochten mee aan boord in de haven van Amsterdam.

Les Alizés, genoemd naar een subtropische oostenwind, is een mastodont. 236 meter lang, 52 meter breed, gebouwd in China in 2021, en gefinetuned  in Polen. Jan Van Impe: "Dit schip is ontworpen om zeer zware stalen funderingspalen te laden en te installeren voor de grootste offshore windturbines. De kraan heeft een capaciteit van 5.000 ton."

Volledig pakket

Les Alizés is enkel verantwoordelijk voor het plaatsen van de funderingspalen, maar Jan De Nul biedt wel het volledige pakket aan. "Meestal komt er dan een jack-up langs, een schip dat zichzelf uit het water kan opheffen. Die zet dan de toren op onze paal, en daarna nog de turbine en de bladen. Eens alle mechanische componenten geïnstalleerd zijn, moet er nog een elektrische kabel verbonden worden tussen alle windmolens naar een lokale stekkerdoos, en dan nog een dikke kabel naar de wal."

Orderboekje vol

Het orderboekje van Les Alizés staat al vol tot 2030. In opdracht van de Duitse ontwikkelaar RWE heeft het al windmolenparken in Denemarken en Duitsland gebouwd. Nu is er een site in Schotland aan de beurt, Inch
Cape, goed voor 54 windturbines.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Windmolenpark Windenergie

Meest gelezen

Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wind turbine 4178777 1280

Minister geeft geen vergunning voor windturbine in Zedelgem
Belgaimage 97931628

Energieverlies van windparken door 'zog-effect' in Noordzee: studie van KU Leuven
Wind turbine 4178777 1280

Na welles-nietes: 'Vlaamse regering heeft akkoord over grote windturbines
Windmolen
Update

Welles-nietes rond regels voor grote windmolens: CD&V en Vooruit lijnrecht tegenover elkaar
Anthea Luna Oostende

Nieuw schip versterkt Oostendse windenergiesector
Wind turbine 4178777 1280

Strengere regels voor grote windturbines: minimale afstand tot woongebied
Aanmelden