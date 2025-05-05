Les Alizés, genoemd naar een subtropische oostenwind, is een mastodont. 236 meter lang, 52 meter breed, gebouwd in China in 2021, en gefinetuned in Polen. Jan Van Impe: "Dit schip is ontworpen om zeer zware stalen funderingspalen te laden en te installeren voor de grootste offshore windturbines. De kraan heeft een capaciteit van 5.000 ton."

Volledig pakket

Les Alizés is enkel verantwoordelijk voor het plaatsen van de funderingspalen, maar Jan De Nul biedt wel het volledige pakket aan. "Meestal komt er dan een jack-up langs, een schip dat zichzelf uit het water kan opheffen. Die zet dan de toren op onze paal, en daarna nog de turbine en de bladen. Eens alle mechanische componenten geïnstalleerd zijn, moet er nog een elektrische kabel verbonden worden tussen alle windmolens naar een lokale stekkerdoos, en dan nog een dikke kabel naar de wal."

Orderboekje vol

Het orderboekje van Les Alizés staat al vol tot 2030. In opdracht van de Duitse ontwikkelaar RWE heeft het al windmolenparken in Denemarken en Duitsland gebouwd. Nu is er een site in Schotland aan de beurt, Inch

Cape, goed voor 54 windturbines.