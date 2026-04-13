De federale regering wil de ontwikkeling van nieuwe windmolens in de Noordzee versnellen. Ze werkt volop aan een nieuwe aanbesteding voor een eerste zone in de Prinses Elisabethzone en bereidt tegelijk al een volgende fase voor.
De uitbouw van offshore windenergie wordt versneld. De federale regering focust daarvoor op de herlancering van de tender voor een eerste kavel in de Prinses Elisabethzone 1 (PEZ 1), een nieuwe zone voor windmolens op zee.
Volgens federaal minister van Energie Mathieu Bihet is die energiebron cruciaal voor de toekomst. “Wie onze energiezekerheid wil versterken en onze economie wil beschermen tegen externe schokken, moet blijven investeren in lokale energieproductie. De Noordzee is daarbij één van de grootste strategische troeven van ons land.”
Wat is een tender?
Een tender is een soort wedstrijd waarbij bedrijven een voorstel indienen om een project uit te voeren, in dit geval de bouw van windmolens op zee. De overheid kiest uiteindelijk het beste voorstel op basis van prijs, kwaliteit en voorwaarden.
Aangepast kader voor aanbesteding
De overheid werkt momenteel aan een aangepast kader voor die aanbesteding. Dat moet investeerders meer zekerheid geven en tegelijk de kosten beheersbaar houden. Zo wordt onder meer de bouwtermijn verlengd van vier naar vijf jaar en komen er duidelijkere en transparantere voorwaarden voor kandidaat-ontwikkelaars.
Ook administratieve verplichtingen worden vereenvoudigd en er komt een ondersteuningssysteem dat prijsschommelingen moet opvangen.
De tender voor PEZ 1 is nu nog in voorbereiding. De sector wordt momenteel geraadpleegd, waarna het dossier naar de ministerraad kan voor definitieve goedkeuring.
Volgende fase al in voorbereiding
Parallel werkt de regering al aan een tweede fase, de Prinses Elisabethzone 2 (PEZ 2). Daarvoor lopen onder meer studies naar de maritieme veiligheid. Op basis daarvan kan beslist worden hoe groot de nieuwe zone kan worden en voor hoeveel windmolens er plaats is.
Voor die volgende fase zijn nog verschillende vergunningen nodig, zoals een milieuvergunning. Daarnaast blijft ook de nodige netinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt. Zonder extra verbindingen op land kan bijkomende windenergie op zee niet volledig benut worden. Dat probleem moet onder meer door het Ventilustracé en Boucle du Hainaut worden opgevangen.
Blik op de toekomst
De regering kijkt ook verder dan de nieuwe zones. Zo wordt onderzocht hoe bestaande windparken vernieuwd kunnen worden en of er samenwerking mogelijk is met andere Noordzeelanden.
“Offshore windenergie is een strategisch project voor onze energiezekerheid en voor de industriële toekomst van België”, zegt minister Bihet. “Met PEZ 1 willen we snel duidelijkheid geven. Tegelijk bereiden we vandaag al PEZ 2 voor en kijken we verder naar bijkomend potentieel in de Noordzee.”