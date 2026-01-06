De Belgische windparken in de Noordzee blikken terug op een lager dan gemiddeld jaar in termen van windaanbod. In 2025 werd een totale productie van ongeveer 6,6 TWh geïnjecteerd in het Belgische elektriciteitsnet. Offshore windenergie kwam zo tegemoet aan 8,2 procent van de totale elektriciteitsconsumptie.
Na het gunstige windjaar 2023 (8 TWh offshore windproductie) en het gemiddelde jaar 2024 (7,1 TWh), was de jaarproductie in 2025 lager dan gemiddeld, "door een beperkter windaanbod en dat ondanks de hoge beschikbaarheid van de parken".
De Belgische offshore windparken (Mermaid, Nobelwind, Belwind, Seastar, Northwind, Rentel, C-Power, Northwester 2 en Norther) hebben een totale capaciteit van 2.262 MW of 2,262 GW. België staat in de Europese top vijf op het vlak van geïnstalleerde offshore windenergie, na het Verenigd Koninkrijk (16,6 GW), Duitsland (9,1 GW), Nederland (4,7 GW) en Denemarken (2,7 GW).
Capaciteit verhogen
Drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth Zone zullen de offshore windcapaciteit op het Belgische deel van de Noordzee in de toekomst verhogen tot maximaal 5,8 GW. "De openbare aanbesteding voor de eerste kavel van 700 MW werd geopend op 25 november 2024, maar ingetrokken in juni 2025, met als doel opnieuw te lanceren in de lente van 2026. Gezien het net op zee al in aanbouw is, is er geen tijd te verliezen om alvast een eerste windpark te realiseren", pleit het BOP.
Vaste verkoopprijs
"Offshore wind in het Belgische gedeelte van de Noordzee is een bron van goedkope, lokaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit onder meer dankzij de lage onderhoudskosten en de vaste verkoopprijs van de stroom voor een periode van twintig jaar via tweerichtingscontracten (Contracts for Difference of CfD)", aldus het BOP. De organisatie blijft pleiten voor de implementatie van een volwaardig CfD-mechanisme voor de aanbesteding van de Prinses Elisabeth Zone.