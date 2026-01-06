Na het gunstige windjaar 2023 (8 TWh offshore windproductie) en het gemiddelde jaar 2024 (7,1 TWh), was de jaarproductie in 2025 lager dan gemiddeld, "door een beperkter windaanbod en dat ondanks de hoge beschikbaarheid van de parken".

De Belgische offshore windparken (Mermaid, Nobelwind, Belwind, Seastar, Northwind, Rentel, C-Power, Northwester 2 en Norther) hebben een totale capaciteit van 2.262 MW of 2,262 GW. België staat in de Europese top vijf op het vlak van geïnstalleerde offshore windenergie, na het Verenigd Koninkrijk (16,6 GW), Duitsland (9,1 GW), Nederland (4,7 GW) en Denemarken (2,7 GW).