Tacha N. maakte een goede indruk op de eigenaars van een voormalige huurwoning in Waregem. "Ik heb daar eigenlijk geen problemen mee gehad. Ik had ook de indruk dat ze goed voor de kinderen zorgde", aldus Judith D. Met Danny Delaere had de getuige wel een aanvaring, omdat hij een put maakte op een deelweg. "Daardoor kwam de aarding vrij te liggen. Ik heb nooit geweten waarom hij dat deed, maar ik heb die tot drie keer toe moeten dichten en de wijkagent verwittigd." Volgens de verhuurders leek het slachtoffer een opvliegende man te zijn. "Ik denk wel dat hij een beetje te veel dronk", verklaarde Franky B.

Een voormalige consulente van het Comité Bijzondere Jeugdzorg werd opgeroepen om te getuigen over een incident uit 2008. Heidi B. stuurde toen een brief naar het parket in verband met bedreigingen die Delaere aan het adres van de kinderen geuit zou hebben. De getuige kon zich die kwestie echter niet herinneren. "Het papieren dossier is ook niet meer terug te vinden. Het is heel lang geleden en er zijn zo veel dossiers. Het spijt mij", klonk het.

Monique D. herinnerde zich wel dat Danny Delaere doodsbedreigingen geuit zou hebben. "Hij kon eigenlijk heel vriendelijk zijn. Maar als hij dronken was, was het een opvliegende zot", klonk het. Op sociale media schreef de getuige nota bene dat de feiten zijn verdiende loon waren.

Ook over Tacha N. liet D. zich niet bijster positief uit. Ze legde uit dat de zoon van de beschuldigde een tijdje bij haar verbleef. "Omdat ze hem buitengesmeten heeft toen ze een enkelband kreeg. Ze wou enkel nog contact met de kinderen als zij volgden in haar versie, maar hij wilde dat niet." Kort voor het proces zou Tacha ook contact gezocht hebben met de getuige. "Ik ging opgeroepen worden op assisen en ze wou weten wat ik ging vertellen. Maar dat waren haar zaken niet."

Tijdens zijn relatie met de beschuldigde knoopte Danny Delaere ook meermaals een relatie aan met Veronique D. Haar dochter kende hem als een vriendelijke man, die onder invloed van alcohol helemaal veranderde. "Ik weet dat hij agressief was tegenover mijn mama. Ik was zeer bang en heb de politie gebeld", klonk het in haar voorgelezen verklaring. Amber L. herinnerde zich ook nog hoe Delaere de Maxi-Cosi van haar broertje door het raam dreigde te gooien.