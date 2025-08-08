© Belga
Op het assisenproces tegen Tacha N. (53) zijn donderdagochtend de getuigenverhoren afgerond. Een getuige verklaarde dat de beschuldigde probeerde te weten te komen wat ze zou vertellen op het proces. Ook de turbulente relatie met Danny Delaere (57) kwam opnieuw aan bod.
Tacha N. maakte een goede indruk op de eigenaars van een voormalige huurwoning in Waregem. "Ik heb daar eigenlijk geen problemen mee gehad. Ik had ook de indruk dat ze goed voor de kinderen zorgde", aldus Judith D. Met Danny Delaere had de getuige wel een aanvaring, omdat hij een put maakte op een deelweg. "Daardoor kwam de aarding vrij te liggen. Ik heb nooit geweten waarom hij dat deed, maar ik heb die tot drie keer toe moeten dichten en de wijkagent verwittigd." Volgens de verhuurders leek het slachtoffer een opvliegende man te zijn. "Ik denk wel dat hij een beetje te veel dronk", verklaarde Franky B.
Een voormalige consulente van het Comité Bijzondere Jeugdzorg werd opgeroepen om te getuigen over een incident uit 2008. Heidi B. stuurde toen een brief naar het parket in verband met bedreigingen die Delaere aan het adres van de kinderen geuit zou hebben. De getuige kon zich die kwestie echter niet herinneren. "Het papieren dossier is ook niet meer terug te vinden. Het is heel lang geleden en er zijn zo veel dossiers. Het spijt mij", klonk het.
Monique D. herinnerde zich wel dat Danny Delaere doodsbedreigingen geuit zou hebben. "Hij kon eigenlijk heel vriendelijk zijn. Maar als hij dronken was, was het een opvliegende zot", klonk het. Op sociale media schreef de getuige nota bene dat de feiten zijn verdiende loon waren.
Ook over Tacha N. liet D. zich niet bijster positief uit. Ze legde uit dat de zoon van de beschuldigde een tijdje bij haar verbleef. "Omdat ze hem buitengesmeten heeft toen ze een enkelband kreeg. Ze wou enkel nog contact met de kinderen als zij volgden in haar versie, maar hij wilde dat niet." Kort voor het proces zou Tacha ook contact gezocht hebben met de getuige. "Ik ging opgeroepen worden op assisen en ze wou weten wat ik ging vertellen. Maar dat waren haar zaken niet."
Tijdens zijn relatie met de beschuldigde knoopte Danny Delaere ook meermaals een relatie aan met Veronique D. Haar dochter kende hem als een vriendelijke man, die onder invloed van alcohol helemaal veranderde. "Ik weet dat hij agressief was tegenover mijn mama. Ik was zeer bang en heb de politie gebeld", klonk het in haar voorgelezen verklaring. Amber L. herinnerde zich ook nog hoe Delaere de Maxi-Cosi van haar broertje door het raam dreigde te gooien.
"Het spijt mij wat er allemaal is gebeurd"
Ten slotte gaf een rechercheur nog toelichting bij de woelige levensloop van de beschuldigde. Zo had Tacha N. vier jaar een relatie met Gino D., die zelf tot 24 jaar opsluiting veroordeeld werd voor doodslag op zijn partner. "Hij verblijft in de gevangenis en weigert een verklaring af te leggen, aangezien hij weinig tot geen informatie kan geven", aldus Kristof D. De hoofdinspecteur haalde onder andere ook nog een schijnhuwelijk en het sekswerk van de beschuldigde aan. Als verdachte was er van N. geen spoor in de databank van de politie. "Er zijn wel meldingen waarbij ze slachtoffer was van slagen door Delaere Danny."
Bij de start van de zitting vroeg voorzitter Antoon Boyen aan de beschuldigde of ze nog iets te verklaren had. "Het spijt mij wat er allemaal is gebeurd", klonk het. De voorzitter maakte haar echter duidelijk dat hij doelde op haar versie van de feiten. "Ik blijf bij mijn verklaring zoals het is", reageerde Tacha N. De beschuldigde draagt op de cruciale procesdag een trui met het opschrift "I'm not perfect".
De pleidooien starten om 13.30 uur.