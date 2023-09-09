In september 2023 werd de 57-jarige Danny Delaere met geweld om het leven gebracht in Deerlijk. De feiten deden zich voor tijdens een hevige ruzie in de woning van de man en zijn echtgenote Tacha N. (53) in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Het lichaam van de vijftiger werd in de woonkamer aangetroffen. Er werd geen wapen gebruikt bij de feiten en eerder waren er al problemen binnen het gezin.

Al snel werd de echtgenote N. en zijn twee meerderjarige kinderen opgepakt en verhoord. N. zat sinds haar arrestatie ruim een jaar in de gevangenis en werd vorig jaar onder elektronisch toezicht geplaatst. Het assisenproces is gestart op 6 januari met de samenstelling van de volksjury. Sinds maandag worden een 55-tal getuigen aan het woord gelaten. Meerdere merkten op dat beiden veel alcohol dronken.