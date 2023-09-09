Assisenproces doodslag Deerlijk: “Ik kan niet geloven dat Tacha dat alleen gedaan heeft”
Op het assisenproces over de doodslag op Danny Delaere (57) in Deerlijk hebben enkele burgerlijke partijen dinsdagavond een negatief beeld geschetst van de beschuldigde. Delaere overleed in september 2023 door verstikking tijdens een ruzie met zijn echtgenote Tacha N. (53). Maar velen geloven niet dat N. alleen handelde toen ze hem om het leven bracht. Meerdere getuigen merkten ook op dat beide betrokkenen veel alcohol dronken.
In september 2023 werd de 57-jarige Danny Delaere met geweld om het leven gebracht in Deerlijk. De feiten deden zich voor tijdens een hevige ruzie in de woning van de man en zijn echtgenote Tacha N. (53) in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Het lichaam van de vijftiger werd in de woonkamer aangetroffen. Er werd geen wapen gebruikt bij de feiten en eerder waren er al problemen binnen het gezin.
Al snel werd de echtgenote N. en zijn twee meerderjarige kinderen opgepakt en verhoord. N. zat sinds haar arrestatie ruim een jaar in de gevangenis en werd vorig jaar onder elektronisch toezicht geplaatst. Het assisenproces is gestart op 6 januari met de samenstelling van de volksjury. Sinds maandag worden een 55-tal getuigen aan het woord gelaten. Meerdere merkten op dat beiden veel alcohol dronken.
Waarheid
"Danny was iemand die deed wat je vroeg. Hij ging altijd helpen als je in de problemen zat", vertelde een neef van het slachtoffer. "We weten van zijn alcoholgebruik, maar Tacha dronk ook. We weten dat hij andere vrouwen had, maar Tacha had ook andere mannen. Ook al zou hij haar geslagen hebben, hij verdient het niet om dood te zijn."
De neef en zijn echtgenote haalden heel wat anekdotes aan om de negatieve kanten van de beschuldigde in de verf te zetten. "In de Efteling liep Tacha heel snel door het Sprookjesbos, want het stond haar niet aan dat ze daar geen alcohol kon krijgen." Ze plaatsten ook vraagtekens bij de versie van Tacha. Ze vinden het verdacht dat de zoon van de betrokkenen eerst beweerde dat Delaere gewoon in elkaar gestuikt was. "Als Danny gedronken had, had hij macht als een paard. Ik kan niet geloven dat zij dat alleen heeft gedaan."
Invloed van alcohol
Onmiddellijk na de feiten belde de zoon van de betrokkenen met zijn ex-partner. "Hij vertelde dat zijn pa niet meer ademde. Ik heb hem gewoon gezegd dat hij de hulpdiensten moest bellen", aldus de ex-partner. Met de ouders van haar ex-vriendje had de getuige naar eigen zeggen nooit problemen. "Ze zijn altijd vriendelijk geweest tegenover mij. Er was wel ruzie, maar nooit als ik daarbij was. Ik heb nooit geweld gezien."
Ook de begeleidster van de dochter van het gezin verwees naar de huiselijke moeilijkheden. "Ze vertelde dat er wel wat geslagen werd tijdens discussies onder invloed van alcohol." Volgens de begeleidster regelde Tacha N. de financiën, maar ging de beschuldigde niet altijd even correct met die verantwoordelijkheid om. De beschuldigde en haar dochter hebben wel nog steeds een goede band. "Ze heeft verteld dat haar mama dat niet gewild heeft en dus niet in de gevangenis moet zitten."
Geen katje zonder handschoenen
Met haar oudste zoon heeft Tacha N. een veel minder goede band. "Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om hem een goed leven te geven, maar met zijn mama had hij zelden contact. Ze stuurde zelfs geen kaartje voor zijn verjaardag", verklaarde de meter van de man. De getuige omschreef de beschuldigde als een gemene, maar behulpzame vrouw. "Het is alleszins geen katje om zonder handschoenen aan te pakken."
Ook een nichtje van Danny Delaere schetste geen positief beeld van de beschuldigde. "Ze gebruikte de naam van mijn mama om zichzelf te prostitueren. Mijn ondertussen overleden oma zei dat Tacha een stoute was en dat ze haar in de bak mochten steken." Ze zag haar oom dan weer als een behulpzame familieman, die graag plezier maakte. "Hij was ook heel erg begaan met mijn voetbal en met oma. Voor mij was het allemaal positief, al wisten we wel van zijn alcoholgebruik."
Vandaag komen onder anderen enkele ex-partners van het slachtoffer aan het woord.