De procureur-generaal benadrukte het uitzonderlijke karakter van het proces. Psychiatrische experts stelden vast dat D. nu lijdt aan een zware geestesstoornis en verzorgd moet worden.

Volgens het OM is er geen twijfel over het oogmerk tot doden: D. sloeg zijn echtgenote twaalf keer met een hamer, in verschillende fasen en met momenten van reflectie.