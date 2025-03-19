Assisen: Openbaar Ministerie vraagt internering voor moord op echtgenote
Op het assisenproces over de moord op Monika Pottier (74) in Zerkegem bij Jabbeke heeft procureur-generaal Tom Janssens de internering gevorderd van haar echtgenoot Noël D. (75). Volgens het openbaar ministerie was hij in april 2024 toerekeningsvatbaar tijdens de feiten, maar is hij dat vandaag niet meer door ernstige medische problemen.
De procureur-generaal benadrukte het uitzonderlijke karakter van het proces. Psychiatrische experts stelden vast dat D. nu lijdt aan een zware geestesstoornis en verzorgd moet worden.
Volgens het OM is er geen twijfel over het oogmerk tot doden: D. sloeg zijn echtgenote twaalf keer met een hamer, in verschillende fasen en met momenten van reflectie.
Na een herseninfarct en hersenbloeding in de gevangenis is D. niet langer toerekeningsvatbaar en mogelijk gevaarlijk. Daarom vraagt het Openbaar Ministerie zijn internering.
"Mits een goede begeleiding zou hij volgens de dokter zelfs naar een woonzorgcentrum kunnen gaan," richtte openbaar aanklager Tom Janssens zich tot de jury. "Maar dat is uw probleem niet, u moet daar niet over oordelen. Dat is de taak van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)."
Trauma
In dat kader stelde de openbaar aanklager dat hij een trauma heeft overhouden aan het dossier van Aloïs D., die ook zijn vrouw met een hamer ombracht. In afwachting van een beslissing van de KBM verbleef de bejaarde man in een woonzorgcentrum in Dentergem.
"In februari 2025 heeft Aloïs, ondertussen 90 jaar, drie medebewoners in met messteken om het leven gebracht. Alma, 94 jaar, haar partner, 97 jaar, Daniël, 93 jaar. Het is uw probleem niet, maar ik heb een trauma."