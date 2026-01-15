Assisen Noël D.: Beschuldigde is volgens psychiaters niet meer toerekeningsvatbaar
Tijdens het assisenproces rond de moord op Monika Pottier (74) in Zerkegem bij Jabbeke hebben de gerechtspsychiaters verklaard dat de beschuldigde, Noël Degroote (75), momenteel niet langer toerekeningsvatbaar is. Volgens de deskundigen was Degroote wel toerekeningsvatbaar op het moment dat hij de feiten pleegde, maar veranderde zijn toestand later door een herseninfarct en een hersenbloeding.
Degroote kampte eerder met een depressie in combinatie met darmkanker, waarvoor hij elektroshocktherapie onderging. In het voorjaar van 2024 trad opnieuw een depressie op. Zijn behandelend psychiater, Dr. Lennart Gistelinck, getuigde dat Degroote bij eerste contacten gejaagd, onrustig en vergeetachtig overkwam. Ook tijdens een opname in de gevangenis bleef die onrust zichtbaar.
Eerste psychiatrische onderzoeken
In april 2024 onderzocht gerechtspsychiater Jan De Varé of Degroote verhoord kon worden. Hij stelde toen al vast dat Degroote ernstige depressieve klachten had, waaronder sterk gewichtsverlies, gebrek aan energie en slaapproblemen. Een eerder psychiatrisch onderzoek concludeerde dat er geen sprake was van dementie en dat Degroote toerekeningsvatbaar was.
Neurologische schade verandert oordeel
Na een herseninfarct en een val met hersenbloeding in november 2024 veranderde zijn toestand aanzienlijk. Nieuwe onderzoeken toonden uitval van cognitieve functies: Degroote had moeite om zijn aandacht te bewaren en raakte verward in de ruimte.
Lage kans op nieuwe feiten, maar voorzichtigheid blijft
Volgens de deskundigen is de kans op nieuwe feiten laag, maar neurologische schade kan leiden tot impulsiviteit en verlies van zelfcontrole. Met de juiste zorg en toezicht kan Degroote in een woonzorgcentrum worden opgevangen, volgens de gerechtspsychiaters. Degroote zelf zei tijdens het proces dat hij onder een internering vooral “heel goed verzorgd” wil worden.
Vervolg van het proces
Het assisenproces wordt maandag voortgezet, wanneer familieleden en vrienden van de betrokkenen aan het woord komen.