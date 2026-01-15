8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge Jabbeke

Assi­sen Noël D.: Beschul­dig­de is vol­gens psy­chi­a­ters niet meer toerekeningsvatbaar

Assisen1

Tijdens het assisenproces rond de moord op Monika Pottier (74) in Zerkegem bij Jabbeke hebben de gerechtspsychiaters verklaard dat de beschuldigde, Noël Degroote (75), momenteel niet langer toerekeningsvatbaar is. Volgens de deskundigen was Degroote wel toerekeningsvatbaar op het moment dat hij de feiten pleegde, maar veranderde zijn toestand later door een herseninfarct en een hersenbloeding.

Degroote kampte eerder met een depressie in combinatie met darmkanker, waarvoor hij elektroshocktherapie onderging. In het voorjaar van 2024 trad opnieuw een depressie op. Zijn behandelend psychiater, Dr. Lennart Gistelinck, getuigde dat Degroote bij eerste contacten gejaagd, onrustig en vergeetachtig overkwam. Ook tijdens een opname in de gevangenis bleef die onrust zichtbaar.

Eerste psychiatrische onderzoeken

In april 2024 onderzocht gerechtspsychiater Jan De Varé of Degroote verhoord kon worden. Hij stelde toen al vast dat Degroote ernstige depressieve klachten had, waaronder sterk gewichtsverlies, gebrek aan energie en slaapproblemen. Een eerder psychiatrisch onderzoek concludeerde dat er geen sprake was van dementie en dat Degroote toerekeningsvatbaar was.

Assisen1
Nieuws

Assisen Noël D.: OM zal internering vorderen, maar verdediging wil vrijspraak

Neurologische schade verandert oordeel

Na een herseninfarct en een val met hersenbloeding in november 2024 veranderde zijn toestand aanzienlijk. Nieuwe onderzoeken toonden uitval van cognitieve functies: Degroote had moeite om zijn aandacht te bewaren en raakte verward in de ruimte. 

Lage kans op nieuwe feiten, maar voorzichtigheid blijft

Volgens de deskundigen is de kans op nieuwe feiten laag, maar neurologische schade kan leiden tot impulsiviteit en verlies van zelfcontrole. Met de juiste zorg en toezicht kan Degroote in een woonzorgcentrum worden opgevangen, volgens de gerechtspsychiaters. Degroote zelf zei tijdens het proces dat hij onder een internering vooral “heel goed verzorgd” wil worden.

Vervolg van het proces

Het assisenproces wordt maandag voortgezet, wanneer familieleden en vrienden van de betrokkenen aan het woord komen.

Belga
Jenna Lebrun
Assisen Moord Zerkegem

Meest gelezen

Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?
Mri1
Nieuws

Kraan takelt MRI-scanner van 5 ton naar binnen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Assisen1

Assisen Noël D.: OM zal internering vorderen, maar verdediging wil vrijspraak
Assisen Zerkegem

Volksjury uitgeloot op proces over doodslag in Zerkegem
Tacha2
Update

Assisen: Tacha N. krijgt twintig jaar cel voor doodslag man
Steekpartij Roeselare 1

Man uit Roeselare die zijn vrouw doodstak blijft aangehouden
Tacha deerlijk assisen doodslag belga

Tacha N. schuldig aan doodslag op haar man
Tacha deerlijk assisen doodslag belga

Assisen West-Vlaanderen : Tacha N. polste naar verklaringen van getuige﻿
Aanmelden