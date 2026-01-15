Degroote kampte eerder met een depressie in combinatie met darmkanker, waarvoor hij elektroshocktherapie onderging. In het voorjaar van 2024 trad opnieuw een depressie op. Zijn behandelend psychiater, Dr. Lennart Gistelinck, getuigde dat Degroote bij eerste contacten gejaagd, onrustig en vergeetachtig overkwam. Ook tijdens een opname in de gevangenis bleef die onrust zichtbaar.