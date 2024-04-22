Bij de start van het verhoor polste de voorzitter of Degroote wist waarom hij voor het assisenhof moest verschijnen. "Voor de moord op mijn vrouw", klonk het. Van de feiten zelf kon de beschuldigde zich niet veel meer herinneren. "Het is zo lang geleden al. Dat ik geslagen heb, dat weet ik nog. Vraag me niet hoeveel keer, want dat weet ik niet meer. Met een hamer."

"We hadden een discussie, anders hadden we nooit een discussie", reageerde Degroote toen de voorzitter naar de aanleiding vroeg. "Omdat ze wou dat ik me ging aanmelden bij die psychiater en ik wou dat niet doen. Een plotselinge boosheid. Anders hadden we nooit ruzie." De beschuldigde kreeg in die periode elektroshocks om zijn depressie te behandelen, maar zag dat niet langer zitten. "Ik vond dat het genoeg was. Ik zag daar geen vooruitgang in."

Hele proces erbij?

De zeventiger bevestigde ook dat hij zijn echtgenote graag zag. Volgens de beschuldigde lag de gebruikte hamer toevallig beneden, omdat hij die vrijdag een klusje wilde doen. De voorzitter wierp nog op dat het

slachtoffer serieus toegetakeld was. "Heel hard niet, maar ik heb toch geslagen. Heel hard, daar twijfel ik aan. Mag ik nu stoppen?", klonk het na amper een kwartiertje verhoor.

In de aanloop naar het proces was het twijfelachtig of Noël Degroote op de zittingen aanwezig zou kunnen zijn. Donderdagmiddag gaf de beschuldigde aan dat hij wel de intentie heeft om zijn hele proces bij te wonen.