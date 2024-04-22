Assisen Noël D.: OM zal internering vordering, maar verdediging wil vrijspraak
Voorzitter Bart Meganck legde aan de juryleden uit dat hij in november een brief ontving van de verdediging. "De cliënt van meester Dens was gevallen op het hoofd in de strafinrichting in Merksplas", klonk het. De verdediging vroeg zich vooral af of een behoorlijke communicatie met Degroote nog mogelijk zou zijn. "Dat is uiteraard belangrijk, want de strategie moet voorbereid worden."
Vervolgens kreeg openbaar aanklager Tom Janssens de kans om zijn standpunt toe te lichten. "Op dit ogenblik lijdt de beschuldigde aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen en de controle over zijn daden ernstig aantast", citeerde hij de deskundigen. In die omstandigheden besliste het openbaar ministerie om onmiddellijk open kaart te spelen. "Ik ga geen straf vragen lastens meneer Degroote. Ik ga ervan uit dat meneer Degroote moet geholpen worden. Dat hij moet verzorgd worden in een instelling." Op het einde van het proces zal de procureur-generaal daarom de internering van de beschuldigde vorderen.
Verdediging blijft belangrijke rol spelen
Meester Pieterjan Dens legde uit dat de verdediging wel degelijk nog een belangrijke rol speelt in het proces. "Wij moeten zorgen voor een eerlijk en evenwichtig proces. Wij moeten zorgen dat alle elementen uit het dossier aan u voorgelegd worden." Daarbij werd benadrukt dat de volksjury niet verplicht is om het standpunt van het OM te volgen. "We zullen u vragen om op het einde van het proces meneer Noël Degroote vrij te spreken. Hetgeen gebeurd is kan hem strafrechtelijk niet verweten worden. Zonder daarmee de nagedachtenis aan zijn lieve echtgenote teniet te willen doen."
Volgens de verdediging was de beschuldigde ook op het moment van de feiten al ontoerekeningsvatbaar. "Er is geen twijfel over mogelijk dat die man vandaag niet meer beseft wat er aan het gebeuren is", klonk het ook. Ten slotte richtte meester Anna Leenknegt zich ook nog kort tot de juryleden. "Er rust een enorme verantwoordelijkheid op jullie schouders. Jullie beslissing zal zijn korte verdere leven bepalen."
Door de specifieke omstandigheden stelde de openbaar aanklager voor om de moraliteitsgetuigen niet op te roepen. Daar ging de verdediging echter niet mee akkoord. "Hetgeen ze zullen komen zeggen, zal belangrijk zijn om een beeld te geven van wat zijn toestand was op het ogenblik van de feiten", aldus meester Dens. De voorzitter oordeelde uiteindelijk dat alle getuigen gehoord zullen worden.
Bij de start van het verhoor polste de voorzitter of Degroote wist waarom hij voor het assisenhof moest verschijnen. "Voor de moord op mijn vrouw", klonk het. Van de feiten zelf kon de beschuldigde zich niet veel meer herinneren. "Het is zo lang geleden al. Dat ik geslagen heb, dat weet ik nog. Vraag me niet hoeveel keer, want dat weet ik niet meer. Met een hamer."
"We hadden een discussie, anders hadden we nooit een discussie", reageerde Degroote toen de voorzitter naar de aanleiding vroeg. "Omdat ze wou dat ik me ging aanmelden bij die psychiater en ik wou dat niet doen. Een plotselinge boosheid. Anders hadden we nooit ruzie." De beschuldigde kreeg in die periode elektroshocks om zijn depressie te behandelen, maar zag dat niet langer zitten. "Ik vond dat het genoeg was. Ik zag daar geen vooruitgang in."
Hele proces erbij?
De zeventiger bevestigde ook dat hij zijn echtgenote graag zag. Volgens de beschuldigde lag de gebruikte hamer toevallig beneden, omdat hij die vrijdag een klusje wilde doen. De voorzitter wierp nog op dat het
slachtoffer serieus toegetakeld was. "Heel hard niet, maar ik heb toch geslagen. Heel hard, daar twijfel ik aan. Mag ik nu stoppen?", klonk het na amper een kwartiertje verhoor.
In de aanloop naar het proces was het twijfelachtig of Noël Degroote op de zittingen aanwezig zou kunnen zijn. Donderdagmiddag gaf de beschuldigde aan dat hij wel de intentie heeft om zijn hele proces bij te wonen.