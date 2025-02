Op de verschillende verdiepingen van het gebouw had de rook zich al verspreid - via de liftkoker - toen de brandweer ter plaatse kwam. Meteen ging de brandweer over tot de evacuatie van enkele inwoners op de bovenste verdiepingen. Dat gebeurde via de brandweerladder



De zes geëvacueerde bewoners hadden rook ingeademd en zijn preventief naar het ziekenhuis AZ Groeninge gebracht. Er waren ook enkele kinderen bij. De exacte oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De straat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. De Kortrijkse uitgangsbuurt ligt vlakbij, waardoor er aardig wat mensen op straat de interventie van de brandweer volgden.