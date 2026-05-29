Brandweer Westhoek kreeg woensdag om 13.04 uur een oproep voor een uitslaande woningbrand in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Het vuur kon vrij snel geblust worden, maar de getroffen woning liep zware brandschade op. Daardoor is het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Een bewoner werd door de mug met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw zou ernstige brandwonden opgelopen hebben. Daarnaast moesten ook twee buurtbewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis. Tijdens hun eerste pogingen om de brand te bestrijden, zouden ze mogelijk rookintoxicatie opgelopen hebben. Een hondje overleefde de brand niet.