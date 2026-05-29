Foto en video: José Tyteca
Met de uitslaande woningbrand in Adinkerke was woensdag volgens de eerste vaststellingen geen kwaad opzet gemoeid. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De bewoonster van het pand raakte zwaargewond.
Brandweer Westhoek kreeg woensdag om 13.04 uur een oproep voor een uitslaande woningbrand in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Het vuur kon vrij snel geblust worden, maar de getroffen woning liep zware brandschade op. Daardoor is het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard.
Een bewoner werd door de mug met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw zou ernstige brandwonden opgelopen hebben. Daarnaast moesten ook twee buurtbewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis. Tijdens hun eerste pogingen om de brand te bestrijden, zouden ze mogelijk rookintoxicatie opgelopen hebben. Een hondje overleefde de brand niet.
Accidentele oorzaak
De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou het vuur accidenteel ontstaan zijn. Van kwaad opzet is dus in principe geen sprake.