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De Panne

Drie per­so­nen naar zie­ken­huis na brand in Adinkerke

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In Adinkerke, bij De Panne, is vanmiddag brand uitgebroken in een woning. Drie personen moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden.

De brand brak uit rond 13u00, in een alleenstaande woning in de Garzebekeveldstraat in Adinkerke. De brandweer van zone Westhoek kon het vuur snel doven. Toch liep de woning zware schade op en is ze tijdelijk onbewoonbaar. Eén bewoner werd afgevoerd naar het ziekenhuis onder begeleiding van de MUG. Twee buurtbewoners die als eerste probeerden te blussen, werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht ter controle op rookintoxicatie. Een hondje overleefde de brand niet.

Burgemeester Wim Janssens kwam ter plaatse om de situatie in te schatten en de bewoners te ondersteunen. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.

Brandfoto

Foto en video: José Tyteca

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
José Tyteca
Brand Brandweerzone Westhoek

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