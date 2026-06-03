Dewulf Fourage & Transport levert fourageproducten en verschillende diervoeders en bijproducten. Het bedrijf biedt ook stalstrooisels aan en gecomposteerde organische meststoffen en bodemverbeteraars. In 2015 was er al eens een zware stro- en hooibrand in het bedrijf.

De brandweer roept op om de hulpdiensten door te laten, en ze raadt ook aan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.