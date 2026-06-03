In Ieper is brand uitgebroken bij een bedrijf in de Zwaanhofweg. Over de omvang en de oorzaak is wel nog weinig bekend.
De brand brak uit rond half vier vanmiddag in de Zwaanhofweg, bij het bedrijf Dewulf Fourage & Transport. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al uit het dak: er bleek stro in brand te staan.
Dewulf Fourage & Transport levert fourageproducten en verschillende diervoeders en bijproducten. Het bedrijf biedt ook stalstrooisels aan en gecomposteerde organische meststoffen en bodemverbeteraars. In 2015 was er al eens een zware stro- en hooibrand in het bedrijf.
De brandweer roept op om de hulpdiensten door te laten, en ze raadt ook aan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
De redactie