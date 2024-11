De kortfilm 'De Veestapel aan de Kribbe' of 'The Livestock at the Manger' haalde de award in de categorie 'Best Comedy'.



Het verhaal 'De Veestapel aan de Kribbe' speelt zich af op een kerstavond eind de jaren '90, ergens in West-Vlaanderen. We zijn te gast bij een familie waar de moeder voor de eerste keer een kerstdiner geeft. De film is de eerste kortfilm van regisseur Breyten Van Der Donck en zijn partner Julie Vanlerberghe. De opnames dateren van twee jaar geleden.





De kortfilm haalde al de officiële selectie van het Kortfilmfestival Leuven, Manchester Film Festival, Cannes Film Awards en Budapest Movie Awards.