Volgens het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft de actie een grote impact op het scheepvaartverkeer. Ook bij de Port of Antwerp-Bruges klinkt het: “De impact is groot. Er is een groot aantal schepen waarvoor momenteel geen planning is.” Een beeld van de scheepsradar toont hoe schepen zich bij elkaar verzameld hebben voor onze kust, en daar niets anders kunnen doen hun beurt afwachten.

De loodsen werken tijdens hun actie enkel binnen beperkte uren, waardoor de planning van schepen ernstig verstoord raakt. Veel rederijen proberen hun schema aan te passen of alternatieve routes te vinden.

