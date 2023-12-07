Bron: Vesselfinder
In de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent liggen bijna tachtig schepen te wachten om in of uit te varen. De hinder is het gevolg van acties bij het loodswezen, dat protesteert tegen de geplande pensioenhervorming. Veel schepen liggen ook te wachten voor onze kust, tonen radarbeelden.
Volgens het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft de actie een grote impact op het scheepvaartverkeer. Ook bij de Port of Antwerp-Bruges klinkt het: “De impact is groot. Er is een groot aantal schepen waarvoor momenteel geen planning is.” Een beeld van de scheepsradar toont hoe schepen zich bij elkaar verzameld hebben voor onze kust, en daar niets anders kunnen doen hun beurt afwachten.
De loodsen werken tijdens hun actie enkel binnen beperkte uren, waardoor de planning van schepen ernstig verstoord raakt. Veel rederijen proberen hun schema aan te passen of alternatieve routes te vinden.
Ongenoegen over pensioenregeling
De actie kadert in het aanslepende dispuut over de pensioenen van de loodsen. Volgens de socialistische vakbond ACOD dreigt een jonge zee- of rivierloods door de hervorming van de regering-De Wever tot 45 procent minder pensioen te ontvangen dan oudere collega’s. Daarnaast hekelen de loodsen dat hun tweede pensioenpijler niet gelijk behandeld wordt met die van andere beroepsgroepen.
Een woordvoerder van het loodswezen zegt dat ze nog altijd “wachten op een reactie vanuit de politiek om te kunnen onderhandelen”.
“We hebben op 2 juni met de Beroepsvereniging van Loodsen afgesproken om tegen 30 november een principieel akkoord te sluiten over de effecten van de pensioenhervorming.”
In België zijn er ongeveer driehonderd loodsen actief. Zij begeleiden grote schepen veilig van en naar de havens.