Heuvelland

Aan­schui­ven aan tank­sta­ti­ons aan Fran­se grens

De oorlog in het Midden-Oosten gaan we ook zelf ondervinden, als we gaan tanken bijvoorbeeld. Toch zeker wie met een diesel-wagen rijdt. De prijs voor een liter stijgt met ruim 14 cent.

We kregen beelden van een tankstation in Nieuwkerke (Heuvelland) op de grens met Frankrijk. Daar komen sowieso al veel Fransen tanken, omdat de accijnzen daar hoger zijn, maar ook meer landgenoten tanken nu nog snel, voor diesel morgen dus fors duurder wordt. Het is er lang aanschuiven. Om een idee te geven: een volle tank van 60 liter zal bijna 9 euro duurder worden.

Tijs Neirynck

tijs.neirynck@focus-wtv.be

Tijs Neirynck
