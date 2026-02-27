We kregen beelden van een tankstation in Nieuwkerke (Heuvelland) op de grens met Frankrijk. Daar komen sowieso al veel Fransen tanken, omdat de accijnzen daar hoger zijn, maar ook meer landgenoten tanken nu nog snel, voor diesel morgen dus fors duurder wordt. Het is er lang aanschuiven. Om een idee te geven: een volle tank van 60 liter zal bijna 9 euro duurder worden.