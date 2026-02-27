18°C
Jabbeke

Fami­lie moet boer­de­rij run­nen nu land­bou­wers vast­zit­ten in Dubai

De 44 melkveeboeren die door de oorlog in het Midden-Oosten vastzitten in Dubai hebben nog altijd geen zicht wanneer ze terug naar ons land kunnen. Intussen zijn het drukke dagen voor hun familie hier. Zij moeten nu extra lange dagen draaien om al het werk te kunnen doen.

Sofie en Matthias bijvoorbeeld van het Baliehof in Jabbeke. Het is daar alle hens aan dek, want het werk op de boerderij stopt nooit natuurlijk, ook als er twee paar handen minder zijn. Sofie Callemeyn, Baliehof: “We wisten dat ze een weekje weg waren, daar hadden we ons werk op voorbereid. Maar natuurlijk, als ze nog een weekje extra weg blijven, komt er heel wat werk bij, heel veel planning weer, zoeken en samenwerken. Maar we krijgen heel veel hulp, we mogen echt niet klagen."

Landbouwers
Oorlog Iran: 45 West-Vlaamse landbouwers zitten vast in Dubai

110 koeien

Maar het zijn toch vooral Sofie en Matthias die het meeste werk moeten opvangen. Nu zijn schoonvader er niet is, klopt Matthias vele uren extra om de 110 koeien te verzorgen, en toe te zien op het melken. Matthias Deloddere: "Nu ze weg zijn, moet ik ook helpen in de verwerking. Anders doe ik niet veel in de verwerking, Luc helpt anders veel. Nu probeer ik dat op te vangen, zodat Sofie nog een beetje meer ontlast is. We verdelen het werk nu."

Markten

Moeder Krista doet ook vier maal per week de markt, ook daarvoor moest een oplossing komen. "Dat is nog het meeste zoeken, hoe ze het juist aanpakt. Maar ja, met overleg met de medewerkers die dit meer gewoon zijn dan ik, raken we er ook wel. En een telefoontje naar Dubai, het is allemaal niet moeilijk."

Wanneer Luc en Krista terug kunnen komen, dat blijft onduidelijk

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Land- en tuinbouw Oorlog Iran

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
N8 02
Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Knolselder

