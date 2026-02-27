110 koeien

Maar het zijn toch vooral Sofie en Matthias die het meeste werk moeten opvangen. Nu zijn schoonvader er niet is, klopt Matthias vele uren extra om de 110 koeien te verzorgen, en toe te zien op het melken. Matthias Deloddere: "Nu ze weg zijn, moet ik ook helpen in de verwerking. Anders doe ik niet veel in de verwerking, Luc helpt anders veel. Nu probeer ik dat op te vangen, zodat Sofie nog een beetje meer ontlast is. We verdelen het werk nu."

Markten

Moeder Krista doet ook vier maal per week de markt, ook daarvoor moest een oplossing komen. "Dat is nog het meeste zoeken, hoe ze het juist aanpakt. Maar ja, met overleg met de medewerkers die dit meer gewoon zijn dan ik, raken we er ook wel. En een telefoontje naar Dubai, het is allemaal niet moeilijk."



Wanneer Luc en Krista terug kunnen komen, dat blijft onduidelijk