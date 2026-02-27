Alles heeft natuurlijk te maken met de energieprijzen die snel stijgen door de crisis in Iran. Daardoor willen veel mensen nog snel een vast contract afsluiten. Mega reageert zegt "slachtoffer te zijn van zijn succes. We hebben in enkele dagen tijd (in heel Vlaanderen, nvdr) zowat 35.000 vaste contracten verkocht. Onze voorraad aangekocht voor de vaste contracten is 'sold out'. We kunnen natuurlijk niet met verlies verkopen.”

Prijzen blijven vergelijken

De energieleverancier had zich maar ingedekt voor 25.000 contracten met een vast tarief. En die zijn al allemaal afgesloten.

Volgens deskundigen zijn er nog altijd interessante aanbiedingen te vinden, los van de groepsaankoop. Ze verwijzen daarbij naar websites die prijzen vergelijken.