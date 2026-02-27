"De situatie is bijzonder gespannen, maar er is geen paniek", zegt Philip Heylen van mede-eigenaar Ackermans en van Haaren. Door de aanval is er wel schade in de haven. Samen met lokale autoriteiten werd daarom beslist het werk stil te leggen. Verschillende honderden mensen zitten daardoor thuis. Er vielen bij de aanval geen gewonden.



Volgens Heylen is de situatie volledig onder controle. "Maar het is toch een omgeving met petrochemische installaties. Als daar een bom op valt, dat wil je niet meemaken."



Iran, dat in de regio vergeldingsaanvallen uitvoert wegens de gezamenlijke Amerikaans-Israëlische operatie tegen het land, ontkent betrokkenheid bij de aanval. De Amerikanen gebruiken Duqm regelmatig, maar hebben er geen basis.