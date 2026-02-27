16°C
Haven in Oman, deels in han­den van haven Ant­wer­pen-Brug­ge, aan­ge­val­len met een dro­ne: per­so­neel is naar huis”

In Oman is de haven van Duqm aangevallen met een drone. Die haven is deels in handen van de haven van Antwerpen-Brugge. Het personeel is uit veiligheidsoverwegingen naar huis, zegt baggeraar DEME aan Belga.

"De situatie is bijzonder gespannen, maar er is geen paniek", zegt Philip Heylen van mede-eigenaar Ackermans en van Haaren. Door de aanval is er wel schade in de haven. Samen met lokale autoriteiten werd daarom beslist het werk stil te leggen. Verschillende honderden mensen zitten daardoor thuis. Er vielen bij de aanval geen gewonden.

Volgens Heylen is de situatie volledig onder controle. "Maar het is toch een omgeving met petrochemische installaties. Als daar een bom op valt, dat wil je niet meemaken."

Iran, dat in de regio vergeldingsaanvallen uitvoert wegens de gezamenlijke Amerikaans-Israëlische operatie tegen het land, ontkent betrokkenheid bij de aanval. De Amerikanen gebruiken Duqm regelmatig, maar hebben er geen basis.

De redactie

