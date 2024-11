De lokale politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hield in Kortrijk snelheidscontroles in onder andere de Doorniksesteenweg, de Munkendoornstraat en de Koning Albertstraat in Kortrijk. Ook in Marke en Aalbeke werden flitsacties gehouden. Zaterdag werden 169 van de 3.445 gecontroleerde voertuigen betrapt op overdreven snelheid. Zondag liepen zelfs 188 van de 2.732 gecontroleerde voertuigen tegen de lamp. In totaal reed dus 5,7 procent van de bestuurders te hard.