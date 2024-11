Twee derde van de nieuwe bomen zijn zogenoemde klimaatsoorten. Inheemse bomen zoals lindes, elzen en iepen, die beter tegen extreem weer kunnen. Er komen ook ruim honderd schietwilgen. De gezondheid van de bomen zullen ze voortaan nauwlettend in de gaten houden. “We gaan op de voet volgen hoe de bomen het doen. Vlak na aanplanting maar ook op lange termijn: hoe gaan ze zich gedragen bij lange periodes van heel droog en vochtig weer? We hebben ook heel bewust negen soorten gekozen. Zo hebben we meer diversiteit. Als er een ziekte is, dan zullen er ook minder bomen tegelijk getroffen worden. Het typische monotone karakter van allemaal gelijke bomen zal bovendien verdwijnen. Alle bomen die nu geplant worden, zullen ook groot worden, maar wel op lange termijn.”

Het aanplanten van de nieuwe bomen zal duren tot het eind van het jaar. De Leopoldvaart-Oost blijft open voor het verkeer.