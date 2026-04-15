Rol­le­gem moet afscheid nemen van ico­ni­sche treurbeuk

Treurbeuk

Rollegem zal binnenkort afscheid moeten nemen van zijn imposante treurbeuk, een monument in de kleine deelgemeente van Kortrijk. Een herkenningspunt ook. 28 meter hoog.

De boom is ziek, en er vielen al zware takken naar beneden. Hoe sterk de boom verweven is met het leven in en de geschiedenis van Rollegem, kun je op onderstaande tekst van de Intercommunale Leiedal lezen.

De Rollegemse gemeenschapsraad zal een passend afscheid voor de boom voorzien. Bij de dorpskernvernieuwing verdwijnt de boom, later komt er een nieuwe, jonge boom.

Tekst Leiedal

Wie aan Rollegem denkt, ziet meteen de kerk met treurbeuk voor zich. De beuk lijkt er sinds mensenheugenis te staan en is vereeuwigd in het logo van de plaatselijke folklorefeesten. De combinatie van Sint-Antoniuskerk en treurbeuk werd zo gebruikelijk dat dit beeld in de jaren tachtig het grootste wandtapijt ter wereld sierde. Voor dat wereldrecord naaiden honderd Rollegemse gezinnen elk een vierkante meter lapjes stof aan elkaar. Maar ook al ziet de beuk er heel oud uit, hij is het niet. Op een foto uit 1945-1946 is er geen beuk te zien op het kerkplein. En bronnen uit WO II verklaren dat er in heel Rollegem geen boom meer stond om hout van te maken. Ook kunstenaars uit die periode beeldden de kerk telkens vanaf de andere zijde af, zonder beuk op de achtergrond.

Het grasveldje waarop de treurbeuk staat hoorde in het verleden, samen met de gronden van het oude gemeentehuis en de parochiezaal, bij de pastorij. In de eerste helft van de negentiende eeuw was bomenliefhebber Pieter Joseph Mullier er pastoor. Men gaat ervan uit dat hij de tuin met bomen, vandaag gekend als ’t Bosselke, liet aanleggen. Ook de treurbeuk zou een restant kunnen zijn uit die periode. Maar waarom lijkt hij tijdens WO II dan plots verdwenen? De boom vertelt het ons zelf: het is een geënt exemplaar. Alles bij mekaar lijkt het er dus op dat hier sinds de negentiende eeuw wel degelijk een treurbeuk stond, die tijdens de oorlog sneuvelde. Op de overgebleven stam entte men een nieuwe boom. De oudste inwoners van Rollegem werden in die periode geboren en weten de boom dus al hun hele leven te staan. Zo werd hij niet alleen het symbool van de pastorij, maar ook van de folklore en van het hele dorp.

Ben Storme

Ben Storme
Waregem wil geen windturbine langs E17 op grens met Deerlijk
Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen

