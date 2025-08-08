Stap dich­ter bij kli­maat­neu­tra­li­teit”: Roe­se­la­re boekt resul­taat met warm­te­net en LED-verlichting

Roeselare zet verdere stappen in zijn klimaatbeleid. Dat blijkt uit de resultaten van het klimaatprogramma 2025, met onder meer lagere energiekosten en meer hernieuwbare energie in de stad.

Zo vermijdt het warmtenet vandaag evenveel CO₂-uitstoot als het verbruik van zo’n 4.000 gezinnen, blijkt uit de cijfers. Ook de omschakeling naar ledverlichting levert resultaat op: de energiefactuur voor openbare verlichting daalde met 60 procent sinds 2018. Daarnaast heeft intussen meer dan één op drie gezinnen zonnepanelen.

Meer ondersteuning

Roeselare wil inwoners ook meer ondersteunen bij renovaties, met advies en begeleiding. “Zo maken we energiezuinig wonen haalbaarder en verhogen we het comfort,” zegt schepen Michèle Hostekint.

In een volgende fase wil Roeselare sterker samenwerken met bedrijven om de energietransitie te versnellen. De gemeenteraad bespreekt de plannen binnenkort.

