De vakbonden dienden vorig weekend een aanzegging in voor een 24-urenstaking in de Belgische gevangenissen vanaf 14 maart om 22 uur, om de overbevolking en de veiligheid in de gevangenissen aan te kaarten. Die overbevolking leidde ertoe dat personeel de afgelopen week al in tien gevangenissen weigerde om nog nieuwe gedetineerden op te nemen. Zo willen de vakbonden het bevolkingscijfer onmiddellijk zien zakken richting de 10.700 gedetineerden.



Momenteel zitten er net iets meer dan 12.000 mensen in de Belgische gevangenissen. Volgens het vakbondsfront moet men inzetten op elektronisch toezicht en bijkomende plaatsen in de reguliere psychiatrie. Op die manier zou er een betere doorstroming volgen van geïnterneerden in de forensische zorginstellingen.