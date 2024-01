Om 22 uur start alweer een 24-urenstaking in alle Belgische gevangenissen. Ook in Ieper en in Brugge leggen de cipiers het werk neer omdat ze vinden dat de overbevolking in de gevangenis onhoudbaar is. Volgens de vakbonden slapen er in Brugge van de 900 gedetineerden ruim 70 op een matras op de grond. En daarmee is de overbezetting in Brugge bij de ergste van het land.