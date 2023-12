Nooit eerder zijn zo veel gedetineerden het slachtoffer van de overbevolking in de gevangenissen. En ook de heropening van de gevangenis van Ieper is geen oplossing op korte termijn. "Het is in heel België een groot probleem. En dat is een gevaarlijke situatie. Voor de cipiers die moeten werken in gevaarlijke omstandigheden. Als je allemaal op elkaar gepakt zit, dan is er veel agressie. Het is ook gevaarlijk voor onze maatschappij. Mensen komen veel slechter uit de gevangenis als je ze als vee behandeld."