Uit antwoorden die Himpe van de gouverneur krijgt blijkt dat er voorlopig geen overbevolking is in het detentiehuis in Kortrijk, en het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede. In Brugge wel, zo blijkt:

“In de gevangenis van Brugge was er een tijdelijke uitbreiding en werden cellen voor één gedetineerde omgevormd tot cellen voor twee personen. Toch zijn er nog altijd meerdere cellen waar drie gevangenen verblijven en er dus iemand op de grond moet slapen"