Brugge Ieper

Over­be­vol­king gevan­ge­nis­sen: per­so­neel moet niet lan­ger Belg zijn

Gevangenis Brugge

Overheidspersoneel in de gevangenissen moet binnenkort niet langer de Belgische nationaliteit hebben. De plenaire vergadering van de Kamer heeft daarvoor donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd. Het gaat om een van de maatregelen waarmee minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) het personeelstekort in de penitentiaire instellingen wil aanpakken.

Wie aan de slag wil in de gevangenissen van ons land, moet tot hiertoe de Belgische nationaliteit bezitten. Maar minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) stelt bepaalde functies nu open voor werknemers met een andere EU-nationaliteit.

De kwaliteitsvereisten blijven wel dezelfde, benadrukt Verlinden. Alle sollicitanten moeten aan dezelfde rekruterings- en selectietesten deelnemen, en ook de taalvereisten blijven van kracht.

Gevangenis
24 urenstaking van start in alle gevangenissen in het land uit protest tegen privatisering

Druk is groot

"De druk op onze gevangenissen is groot, in het bijzonder door de overbevolking en een niet-ingevuld personeelskader. Om de werkomstandigheden te verbeteren en om de veiligheid in onze penitentiaire instellingen te vergroten, moeten we alle realistische pistes benutten om bijkomende medewerkers aan te trekken zonder in te boeten op kwaliteit", zegt ze. "De toegang tot de procedure wordt verruimd, maar de lat blijft even hoog."

Ben Storme

Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper Overbevolking gevangenis

Vives2
Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

De lijn ieper

Snelheidsboetes bij De Lijn met helft gestegen in vier jaar
Transmigranten Knokke Heist 1

Opnieuw zes vluchtelingen onderschept
2023-09-13 00:00:00 - Proces van man die in Italië Jessy en Wibe doodreed, uitgesteld: "Ontgoocheld"
"We zijn opgelucht": familie reageert nu dader (57) van dodelijk ongeval met Jessy (24) en Wibe (25) in Italië zijn straf kent
Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te vermoorden
Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te doden
Bredene

Steekpartij Bredene: raadkamer laat vrouw vrij met enkelband, man blijft langer in de cel
Whats App Image 2026 04 10 at 11 39 09

Groen opnieuw in actie tegen subsidies luchthaven Kortrijk-Wevelgem: "Geld in bodemloze put"
