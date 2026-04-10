Overheidspersoneel in de gevangenissen moet binnenkort niet langer de Belgische nationaliteit hebben. De plenaire vergadering van de Kamer heeft daarvoor donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd. Het gaat om een van de maatregelen waarmee minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) het personeelstekort in de penitentiaire instellingen wil aanpakken.
Wie aan de slag wil in de gevangenissen van ons land, moet tot hiertoe de Belgische nationaliteit bezitten. Maar minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) stelt bepaalde functies nu open voor werknemers met een andere EU-nationaliteit.
De kwaliteitsvereisten blijven wel dezelfde, benadrukt Verlinden. Alle sollicitanten moeten aan dezelfde rekruterings- en selectietesten deelnemen, en ook de taalvereisten blijven van kracht.
Druk is groot
"De druk op onze gevangenissen is groot, in het bijzonder door de overbevolking en een niet-ingevuld personeelskader. Om de werkomstandigheden te verbeteren en om de veiligheid in onze penitentiaire instellingen te vergroten, moeten we alle realistische pistes benutten om bijkomende medewerkers aan te trekken zonder in te boeten op kwaliteit", zegt ze. "De toegang tot de procedure wordt verruimd, maar de lat blijft even hoog."