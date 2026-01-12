In een gezamenlijke verklaring stellen onder meer Luc Terlinden, Hassan El Bouchttaoui en Philippe Markiewicz dat de gevangeniscrisis meer is dan een capaciteitsprobleem. “Menswaardige detentie is een spiegel van wie wij zijn als samenleving”, klinkt het.

Een straf blijft volgens hen noodzakelijk, maar “de mens mag nooit worden vereenzelvigd met zijn fouten en er moet altijd een nieuwe start mogelijk zijn.” Vandaag is een gevangenisverblijf net een sterke voorspeller van herval, waarschuwen ze.