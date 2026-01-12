15°C
Reli­gi­eu­ze lei­ders plei­ten voor mens­waar­di­ge opslui­ting in gevangenissen

Gevangenis brugge 1 0

De hoofden van de erkende erediensten in België vragen een menswaardig detentiebeleid als antwoord op de overvolle gevangenissen. Volgens hen moet de focus meer liggen op herintegratie en nieuwe kansen.

In een gezamenlijke verklaring stellen onder meer Luc Terlinden, Hassan El Bouchttaoui en Philippe Markiewicz dat de gevangeniscrisis meer is dan een capaciteitsprobleem. “Menswaardige detentie is een spiegel van wie wij zijn als samenleving”, klinkt het.

Een straf blijft volgens hen noodzakelijk, maar “de mens mag nooit worden vereenzelvigd met zijn fouten en er moet altijd een nieuwe start mogelijk zijn.” Vandaag is een gevangenisverblijf net een sterke voorspeller van herval, waarschuwen ze.

Charles Lommens Aalmoezenier gevangenis Brugge

Charles Lommens is aalmoezenier in de gevangenis van Brugge

'Duurzame oplossingen tegen overbevolking'

De religieuze leiders pleiten daarom voor kleinschalige detentie, opleiding en begeleiding tijdens de straf. “Een samenleving die investeert in nieuwe kansen, investeert ook in haar eigen, veilige toekomst.”

Ze vragen de regering om werk te maken van duurzame oplossingen voor de overbevolking en roepen tegelijk de samenleving op om ex-gedetineerden opnieuw kansen te geven.

Gevangenis Brugge
De redactie
Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

